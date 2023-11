Gravenberch en Van Dijk tijdelijk aan de kant bij Liverpool – Voetbal International

Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk zitten niet in de selectie van Liverpool voor het Europa League-duel met Toulouse. Gravenberch kampt met problemen aan de knie, Van Dijk is ziek.

Gravenberch liep een knieblessure op en trainde woensdag dan ook niet mee met de groep. Liverpool-trainer Jürgen Klopp benadrukt dat het gaat om een lichte blessure. ‘Het is niet ernstig. Er bestaat een kans dat hij er zondag tegen Brentford alweer bij is en anders is hij zeker na de interlandbreak weer terug.’