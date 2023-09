Gratis Office gebruiken: Met deze 4 manieren kan het

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je Office gratis gebruiken? Het kan! Het goedkoopste Office-abonnement, Microsoft 365 Personal, kost je normaal gezien 69 euro per jaar. Als je bereid bent wat gebruiksgemak in te leveren en een beetje extra moeite te doen, kan je je die aankoop besparen. We laten je 4 manieren zien hoe je Office helemaal gratis kan gebruiken.

4 Manieren om Office gratis te gebruiken

Optie 1: Gratis Office met de browserversie

De meest voor de hand liggende optie is niet eens zo gek: gebruik gewoon kosteloos de browserversie van Microsoft Word, Excel en PowerPoint. Om die webapps te gebruiken, hoef je alleen een gratis account aan te maken op Office.com. Klik op het icoontje van de app die je wil gebruiken om met de webversie aan de slag te gaan. De apps hebben beperkte functionaliteiten, maar vaak volstaat het voor niet-professionele taken.