Grachtenpand van PvdA kopstuk Hedy D’Ancona met miljoenenwinst verkocht! Zie foto’s

Hedy D’Ancona, voormalig top politica van de Partij van de Arbeid, die o.a. namens de Partij minister en staatssecretaris is geweest , maar ook oprichtster van het feministische maandblad Opzij, heeft haar schitterende grachtenpand in Amsterdam weten te verkopen voor een prijs van 3.550.000 euro.

HEDY D’ANCONA MULTI MILJONAIR

Zij kocht dit pand in 1978 samen met voormalig burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn voor een onbekende prijs. De verkoop is weliswaar 2 ton euro lager dan de vraagprijs van 3.750.00 euro, maar dat mag de pret niet drukken. Er rustte geen euro hypotheek op het pand, dus het hele bedrag van 3.550.00 euro zal op haar bankrekening worden gestort. Hierdoor is ze in 1 klap multi miljonair!

INDELING GRACHTENPAND HEDY D’ANCONA

Maar wat krijgt de koper voor dit miljoenenbedrag? Het pand heeft een woonoppervlakte van 323 vierkante meter en telt in totaal zeven kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers.

Dit alles verdeelt over maar liefst…