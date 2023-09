‘Goud trekt profijt van het uitblijven van ‘zachte landing’

De stabiliteit van goud werd woensdagavond opnieuw aangetoond nadat de Amerikaanse Federal Reserve een havikachtige pauze inlaste bij haar renteverhogingen, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid van een verdere renteverhoging dit jaar openliet. In de Fed-notulen werden de vooruitzichten voor renteverlagingen in 2024 en 2025 met een half procentpunt verlaagd. Dit is een signaal dat de Fed verwacht dat de rente langer hoger zal blijven, meent Ole Hansen, grondstoffenspecialist bij Saxo Bank.

De bespiegelingen van de Fed zorgden ervoor dat aandelen van de hand gingen, dat de dollar steeg naar het hoogste punt in zes maanden en dat de Amerikaanse rente naar het hoogste punt sinds 2006 steeg. Handelaren gaan nu uit van één renteverlaging in het eerste halfjaar van 2024, in plaats van drie.

De reactie van goud op deze negatieve ontwikkelingen was echter een relatief kleine correctie. Hierdoor bevindt de prijs zich nog steeds in een smalle bandbreedte. Er ligt een steun rond $1900.

De…