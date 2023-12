Goud pakt traditioneel 60% van de jaarwinst in december en januari

De goudprijs zit stevig in de lift en brak afgelopen week door de belangrijke psychologische grens van 2000 dollar. Het edelmetaal heeft daarmee momentum, met twee van de beste maanden nog voor de boeg. “In de maanden december en januari behaalt goud traditioneel zo’n 60% van het jaarrendement, in een heuse winterrally. Voeg dat bij de verwachting dat de VS in de tweede helft volgend jaar in een recessie schiet, en de kans is groot dat goud het oude record van 2075 dollar breekt”, stelt Reinoud Bogert, partner bij goudspecialist Doijer & Kalff.

De goudprijs is de afgelopen week boven de 2000 dollar per troy ounce gesloten. “Dalende inflatie, de stijgende kans op een renteverlaging in combinatie met een zwakkere Amerikaanse dollar hebben de prijs van goud boven dit belangrijke psychologisch niveau van $2000 getild’, geeft Bogert als verklaring.

Hiermee is het edelmetaal volgens Bogert goed op weg om het oude dollarrecord te breken. Dat record dateert uit augustus 2020. Na…