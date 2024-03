Goud op recordjacht

(ABM FN-Dow Jones) De goudprijzen zijn vrijdag op de hoogste niveaus ooit gesloten, zowel in dollars als in euro’s.

Begin december wist de goudprijs nog een nieuwe ‘all time high’ neer te zetten op 2.145,92 dollar per troy ounce, maar sloot die dag uiteindelijk weer flink lager op 2.034,03 dollar per troy ounce

Vrijdag was de slotkoers 2.083,54 dollar per troy ounce en zo werd de hoogste slotkoers van eind december licht aangescherpt.

De recente stijging is mede te danken aan de tegenvallende macrocijfers uit de VS van vorige week, die de vooruitzichten op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni versterkten.

De goudprijs is sinds medio 2020 gevangen in een bandbreedte van grofweg 1.640 en 2.075 dollar. Het is volgens analisten nu de vraag of de recente opleving meer tractie zal krijgen.

Nieuwe Amerikaanse macrocijfers, zoals de banencijfers, zouden wel eens een aanjager kunnen zijn voor een verdere stijging van het edelmetaal als ze aanzienlijk zwakker…