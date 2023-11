Goud kan nog meer glans verliezen

Goud is een waardevol edelmetaal dat al duizenden jaren een belangrijke rol speelt in het menselijk handelen, de economie en cultuur. Het wordt vaak gezien als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid. Goud wordt verhandeld op wereldwijde grondstoffenmarkten. Beleggers kopen goud als een vorm van diversificatie om hun portefeuilles te beschermen tegen inflatie, valutaschommelingen en geopolitieke risico‚Äôs. De prijs van goud kan sterk fluctueren als reactie op genoemde factoren. Deze volatiliteit maakt goud zowel aantrekkelijk als uitdagend voor beleggers. In tegenstelling tot bedrijven die aandelen uitgeven, heeft goud geen intrinsieke waarde die groei kan stimuleren. De waarde van goud wordt voornamelijk…