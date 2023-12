Gordon vertrekt samen met Ali B naar Dubai

Geen Instagram, programma’s en interviews: Gordon is sinds een paar maanden compleet van de radar verdwenen. Gisteren stond er een personeelsfeestje gepland van zijn zaak Blushing, maar ook deze zei hij last minute af. Heel mysterieus, maar een aantal spionnen hebben wel een vermoeden waar Goor uithangt.

Normaliter hoor je het zelfs als Goor zijn sokken te heet gewassen heeft, maar nu laat hij heel Nederland in het duister tasten. Wat voert die snode showbizz-pief in zijn schild?

Personeelsfeest

“Gisteren in ons vragenrondje hebben wij het kort gehad over Gordon en dat het momenteel erg stil rondom hem is. Later hebben wij een bron gesproken en die gaf aan dat er gisteravond een personeelsfeest was van Blushing de zaak van Gordon,” schrijft het kanaal Juicechannel op Instagram. Maar wat blijkt? Gordon heeft gecanceld. “Hij was er zelf niet bij aanwezig. Wat zou er aan de hand zijn?”

Dubai

Volgens een…