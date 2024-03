Gordon ontploft volledig en gaat tekeer bij 538: ‘Volgevreten radioratten!’

De knapen van De 538 Ochtendshow kregen gister een opmerkelijk bericht in hun voicemail. Gordon springt uit zijn vel omdat hij per se te gast wil zijn in een live uitzending. “Ik ben bij iedereen al voor een interview geweest, behalve bij die volgevreten radioratten van Graf FM!”

Geflopte comeback

Gordon maakte onlangs zijn comeback in de schijnwerpers en deze had, zacht uitgedrukt, desastreuze gevolgen. Na 8 jaar rust en vrede is er weer een microfoon mishandeld om zijn gloednieuwe plaat ten gehore te brengen: “Album van mijn leven.” En dat leven blijkt nu niet bepaald over rozen te gaan. Na zijn lanceringsfuif kreeg Gordon zo genadeloos veel kritiek dat hij zich heeft teruggetrokken, zijn geplande theatershows heeft gecanceld en zijn Instagram-kanaal wederom op non-actief heeft gesteld.

‘Volgevreten radioratten’

Het is niets dan treurnis voor Cornelis. Niet alleen blies zijn Australische verloofde de trouwplannen…