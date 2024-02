Gordon maakt comeback maar zingt zo vals als een kraai (BEELDEN)

Goor is terug: zowel op Instagram als op het podium. Het hartbreukwrak lanceerde gisteren zijn gloednieuwe album en gaf daarom een optreden voor de pers en zijn BN’er-boezemvrienden. Na afloop, veel later die avond, slingerde Gordon nog een videoboodschap op de socials om iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid: ‘Het was sen-sa-tio-neel!’

John van de Heuvel vlucht voor Gordon

Nou, sensationeel was het zeker. Goor trommelde voor zijn lanceringsparty wat bevriende BN’ers op, die (duidelijk onder dwang) zijn album promoten op de socials. Zo plaatste Estelle Cruijf gisteren een video op Instagram waarin ze zegt Gordons stem ‘ontzettend gemist’ te hebben en dat ze ‘geweldige herinneringen’ heeft aan zijn oude nummers.

Ook John van de Heuvel liet van zich horen. Hij kon naar eigen zeggen niet bij de lancering zijn omdat hij ‘aan de andere kant van de wereld zit’, máár ‘dat is zeker niet om Gordons muziek te…