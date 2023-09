Gordon kan zijn oren niet geloven: “Met de dood bedreigd”

Gordon was eerder dit jaar weer een tijdje gelukkig in de liefde. De zanger en presentator kreeg een relatie met Australiër Gavin Rozario.

Gordon en Gavin beleefden enkele mooie maar ook turbulente maanden met elkaar. Na amper één maand verbrak Gavin de verloving met Gordon omwille van het gedrag van de presentator. Gavin besloot in Privé de vuile was van Gordon buiten te hangen.

Gordon blijkt de afgelopen maanden een aangifte te hebben voorbereid met zijn juridisch team. Zo loopt er in Nederland al een aangifte tegen Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds en is hij van plan om in Australië aangifte te doen tegen zijn ex.

Het nieuws over de aangifte kwam er nadat Gavin recent foto’s deelde van zijn nieuwe vlam Michael Andre Moreau, een Amerikaans nieuwsanker. Een telefoontje naar Gavins nieuwe vriend liep voor Gordon anders af dan hij had verwacht.

“Gisterenavond heb ik die Amerikaanse nieuwslezer gebeld. Hij nam op en zei: ‘If you call me again, I will…