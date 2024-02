Gordon is weer terug op Instagram nadat hij bijna 1 jaar afwezig was. In het bericht dat hij plaatste op Instagram vertelde hij dat hij terug is om zijn carrière te onderhouden. De tijd dat hij niet actief was op Instagram, heeft voor veel rust gezorgd.

Gordon zoekt de afgelopen tijd steeds vaker de publiciteit. Ondanks was hij te zien in het programma van Beau van Erven Dorens, waarin hij vertelde dat hij 2 zelfmoordpogingen had gedaan.

Gorden, zag het leven niet meer zitten. Inmiddels lijkt hij het gelukkig weer te hebben gevonden.

