Gordon blaast telefoon Yvonne Coldeweijer op met woedende berichten: ‘Rare uitspraken’

De pieper van Yvonne Coldeweijer staat chronisch roodgloeiend nu Gordon het op haar gemunt heeft. Naar eigen zeggen krijgt de juicequeen aan de lopende band woedende berichten, maar die negeert ze structureel. “Ik had ooit contact met hem, maar ik reageer gewoon niet meer.”

Waar Yvonne en Goor eerst nog ‘soort van vage kennissen’ waren, heeft ook Coldeweijer de zanger nu de rug toe gekeerd. Tot voor kort leek alles koek en ei, maar sinds Yvonne juice naar buiten heeft gebracht, is het bonje tussen de twee.

‘Waarom zeg je dit nou?’

Gordon haalde vorige week flink uit naar Coldeweijer, wat betekent dat van een vriendschap geen sprake meer is. “Die stuurt mij altijd mijn eigen quotes terug aan mij. ‘Waarom zeg je dit nou? Moet je me nou schoppen terwijl ik al de grond lig?’ Hahaha”, lacht ze in haar podcast De Juice Show.

Waar Yvonne hem zo laaiend mee heeft gemaakt? De bewering dat Gerard…