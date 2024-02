Google ruilt personeel in voor AI

Dit jaar hebben zowel Google als Amazon de techwereld verrast met grootschalige personeelsverschuivingen. In dit artikel duiken we in de recente herstructureringen bij Google, met speciale aandacht voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en de strategische koerswijzigingen van het bedrijf.

Impactvolle ontslagronde

Google heeft opnieuw aangekondigd banen te schrappen. Voorbeelden van afdelingen zijn Google Assistent, smartphones, slimme horloges en thermostaten. De Alphabet Workers Union heeft haar stem laten horen op X. De beslissing was volgens hen “nog een ronde van onnodige ontslagen”. Een oproep voor het behoud van getroffen banen klinkt als een echo door de digitale gangen van het bedrijf. Deze ontslagronde werpt niet alleen vragen op over het welzijn van de werknemers, maar mankeert ook een cruciaal moment voor Google, waar bedrijfsbesluiten nauwlettend worden gevolgd door zowel de techgemeenschap als de bredere samenleving.

AI krijgt voorrang

De…