Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro verschillen en overeenkomsten

De Google Pixel 8 is een stuk kleiner en handzamer dan de Pixel 8 Pro.

Vandaag introduceert Google de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Een groter en een kleiner toestel, maar er zijn meer verschillen. Welke, dat lees je hier.

Natuurlijk, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn er – naast zwart – in verschillende kleuren. En de grotere is duurder. Maar er zijn meer zaken om rekening mee te houden, als je een keuze tussen deze twee overweegt. Niet in de laatste plaats, omdat Google maar liefst 7 jaar ondersteuning met updates belooft. Niet alleen voor beveiligingsupdates, maar ook met nieuwe Android-versies. Daarmee zijn het potentieel toestellen die je voor de lange termijn koopt – wat gezien hun prijs ook begrijpelijk zou zijn. Kortom, genoeg reden om de juiste te kiezen. Daar helpt dit artikel over de verschillen tussen de Pixel 8 en Pixel 8 Pro hopelijk bij.

Pixel 8 en Pixel 8 Pro verschillen

Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen tussen de Google…