Google is deze maand 25 jaar geworden

De tech sector draait om innovatie, altijd maar op zoek zijn naar ‘the next big thing.’ In die zoektocht wordt er een hoop nonsens aangedragen en is het een komen en gaan van start-ups. Het gebeurt eigenlijk maar uiterst zelden dat een bedrijf werkelijk een game changer is. Dat Google tot dit korte lijstje behoort staat echter buiten kijf. De zoekmachine van Google brak nu bijna 25 jaar geleden de mal en groeide uit van een garage operatie tot een gigant van wereldformaat.

Van nederige komaf

In september van 1998 lanceerden Larry Page en Sergey Brin hun nieuwe zoekmachine. De eerste maanden stond alle hardware in de garage van ene Susan Wokicicki, die later CEO van YouTube zou worden. Het concept was een laaiend succes omdat Google anders werkte dan de zoekmachines van die tijd. In plaats van resultaten genereren op basis van het aantal vermeldingen van de zoekterm op een website, hield Google rekening met de hoeveelheid en kwaliteit van de links.

Nu, 25 jaar…