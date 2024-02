Google introduceert het nieuwe MethaneSAT

Met de heftige strijd tegen klimaatverandering introduceert Google met trots MethaneSAT. Dit is een modern wapen in de vorm van satelliettechnologie. Kortom, een cruciale verandering in het verminderen van de impact van methaan, een krachtig broeikasgas.

Satelliettechnologie en partnerschappen

Google’s MethaneSAT duidt een cruciale stap in de wereldwijde inspanningen om methaanuitstoot te verminderen. Met deze technologie en internationale samenwerking worden er naast methaanlekken opgespoord, ook verantwoordelijkheden opgelegd aan de veroorzakers. In een tijd waarin duurzaamheid noodzakelijk is, biedt MethaneSAT een krachtig instrument voor bedrijven en overheden om gezamenlijk aan een groenere en gezondere toekomst te bouwen.

Focus op olie- en gasinstallaties

De technologie richt zich voornamelijk op olie- en gasinstallaties, waar methaanuitstoot een groeiend probleem vormt. Het doel is duidelijk: exploitanten van deze installaties ter verantwoording roepen….