Google introduceert AI functie voor Lens in VS

Google heeft aangekondigd dat het de mobiele versie van haar zoekmachine voor Amerikaanse gaat voorzien van generatieve “AI.” Het bedrijf beoogd een bredere introductie op internationaal gebied. Maar zoals wel vaker, zal men in de EU het langst moeten wachten.

Google vat het even voor je samen

Wanneer je een vraag in Google stopt, is het altijd vervelend wanneer je niet gelijk alle informatie uit de eerste link kunt halen. Het zou fijn zijn als je gewoon een samenvatting op zou kunnen vragen van meerdere beschikbare bronnen. Dat is precies de functie die Google voor ogen heeft bij de introductie van “AI” in Google.

De functie vervangt Snippets dan ook niet. Deze functie beantwoordt simpele vragen. Met de nieuwe “AI” optie kan men via Google lens vragen stellen bij hetgeen dat men aan Lens voorlegt. De functie kan gebruik maken van allerlei bronnen, video, foto’s artikelen, en de informatie vervolgens samenvatten en aan de gebruiker presenteren. De…