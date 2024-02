Google Bard en ChatGPT voorspellen de Cardano koers

Na een sterke stijging tegen het einde van 2023, begon Cardano (ADA) het nieuwe jaar met een correctie. Ondanks deze correctie is de kans zeker aanwezig dat Cardano spoedig weer de weg omhoog in slaat, zeker met bullish evenementen zoals de Bitcoin (BTC) halving in het vooruitzicht.

In dit artikel verkennen we de toekomstige prijsvoorspellingen voor Cardano, zoals gedaan door Google’s kunstmatige intelligentie, Bard, en OpenAI’s chatbot, ChatGPT.

Cardano prijsvoorspelling ChatGPT

ChatGPT heeft drie scenario’s uiteengezet voor de toekomstige koers van Cardano, variërend van bearish tot gematigd en bullish.

Ondanks een overwegend optimistische visie, voorziet de AI in het meest pessimistische scenario dat ADA na de halving zal handelen tussen de $1,5 en $2.

In een gematigd scenario anticipeert ChatGPT op een aanzienlijke koersstijging tot mogelijk $4, wat de vorige hoogste koers (ATH) van $3,09 zou overstijgen.

In het meest positieve scenario voorspelt de…