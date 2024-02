Google Bard en ChatGPT: Dit is wanneer de Cardano een koers van $30 kan bereiken

Cardano (ADA) is al bijna zeven jaar een vaste waarde in de crypto wereld. Tijdens de vorige bullmarkt bereikte het project zijn all-time high (ATH) van $3,10. Momenteel bevindt de koers zich aanzienlijk lager, op $0,63.

Of Cardano nieuwe hoogtepunten zal bereiken, blijft een grote vraag. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke toekomstige prijsontwikkelingen, hebben we de expertise ingeroepen van de kunstmatige intelligenties ChatGPT en Gemini, eerder bekend als Google Bard.

We hebben hen specifiek gevraagd naar hun prognoses voor wanneer Cardano de koersniveaus van $10, $20 en uiteindelijk $30 zou kunnen aantikken.

Een Cardano (ADA) koers van $10

Gemini, de kunstmatige intelligentie, is bijzonder optimistisch over de toekomst van ADA. Volgens Gemini zou de koers van ADA tegen het einde van 2024 kunnen stijgen naar $10, wat een opmerkelijke toename van bijna 1.500% in slechts 10 maanden tijd zou betekenen.

ChatGPT daarentegen neemt een voorzichtiger standpunt…