Google Authenticator instellen in 4 stappen

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Google Authenticator instellen is een belangrijke beveiligingsmethode om op een veiligere manier te internetten. Naast inloggen met een wachtwoord voeg je namelijk een extra stap toe om in jouw account te raken. Zo wordt het kwaadwillenden lastiger gemaakt om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke account.

Google Authenticator instellen doe je zo

Stap 1 / Installeer de authenticator-app

Naast Google Authenticator zijn er ook authenticator-apps van onder meer Microsoft, LastPass en Aegis. Deze werken allemaal op eenzelfde wijze. Wij raden echter aan om de app van Google te gebruiken. Deze zit erg simpel in elkaar en is dan ook gemakkelijk in gebruik. Google Authenticator is gratis te downloaden in de Google Play Store of Apples App Store.

Stap 2 / Activeer tweestapsverificatie op je accounts

Je kunt bij steeds meer…