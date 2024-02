Google AR: ontdek een magische wereld

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

We kunnen ons geen leven meer inbeelden zonder technologie van Google. De zoekmachine is één van onze belangrijkste bronnen van informatie, en de gemiddelde smartphone staat vol met Google-apps. Omwille van die grote impact op ons dagelijkse leven is Google het medium bij uitstek om met nieuwe technologieën in aanraking te komen. In deze workshop ontdekken we enkele simpele tools van Google om thuis augmented reality te ontdekken.

Tip 1 / Google Lens

Je kan Google Lens downloaden via de Play Store, al is de kans groot dat jouw smartphonecamera het al ondersteunt. Open je camera en ga naar Meer om Lens te zoeken en aan te zetten. Nu moet je je camera richten op een object in je huis, bijvoorbeeld een plant, en op de sluiterknop duwen om te zoeken. Lens projecteert blauwe bolletjes op het object om je richtpunten te geven….