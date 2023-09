golfclinic, Engelse lessen en hongerige Dost – Voetbal International

De puzzelstukjes vallen de laatste weken meer in elkaar in Nijmegen. Na een drukke transferzomer leek het er even op dat Meijer en zijn staf nog niet eens de kantjes van de puzzel bij elkaar hadden geraapt. Inmiddels is NEC verder, weet de trainer. Daar was wel wat voor nodig. Zo spreken de Japanners Koki Ogawa en Kodai Sano inmiddels al flink wat woorden Engels en was er deze week ruimte voor teambuilding. De selectie en staf kregen een golfclinic en ‘s avonds keken de spelers samen een Champions League-wedstrijd. ‘Het was een prima dag met elkaar en dit hoort er ook bij’, vertelt Meijer. ‘We hebben dit natuurlijk ook bewust gedaan, omdat er veel nieuwe spelers bij zijn…