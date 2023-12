Goldman Sachs verhoogt koersdoel Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.150,00 naar 1.425,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit maakte de zakenbank vrijdagochtend bekend in een rapport.

Analisten van Goldman vonden de beter dan verwachte omzetgroei in het derde kwartaal bemoedigend. En ook de doelstellingen voor de middellange termijn die tijdens de beleggersdag werden gepresenteerd, konden op goedkeuring van de zakenbank rekenen. Deze geven meer duidelijkheid over de groei op lange termijn.

Op basis hiervan verhoogde de zakenbank de taxaties voor de omzetgroei en rekenen zij nu op een geleidelijke versnelling van de omzetgroei richting een niveau hoog in de twintig procent in 2027, in lijn met de doelstellingen van de Amsterdamse betaalspecialist zelf.

Ook houdt Goldman Sachs rekening met betere EBITDA-marges dankzij onder meer een lagere instroom van nieuw personeel en een normalisering van de operationele kosten.

De analisten verhoogden hun taxaties…