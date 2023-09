Goldman Sachs | Oliekartel aan zet

Onlangs verlengde Saoedi-Arabië zijn productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag tot december 2023. De exportverlaging van 300.000 vaten olie per dag door Rusland blijft ook tot december gelden. Op deze manier wil OPEC+ de stabiliteit van de oliemarkten ondersteunen. Het resulteerde erin dat een vat Brent-olie steeg tot boven $90 en WTI richting $88 ging.

Goldman Sachs vindt het vooralsnog onwaarschijnlijk dat het oliekartel streeft naar olieprijzen die ver boven de $100 per vat liggen, gezien de sterke reactie die volgde na de energiecrisis van 2023. De aanhoudende zorgen over de wereldeconomie en dan met name de economische activiteit in China rechtvaardigen volgens de analisten geen olieprijs van $100 per vat. Ook wijzen zij erop dat de Amerikaanse schalieproductie…