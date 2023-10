Goldman Sachs | Bank kiest positie voor beter beursklimaat

Voor de zakenbank wogen de uitdagende omstandigheden op financiële markten zwaarder dan de meevaller van hogere rente-inkomsten bij kredietverstrekking. Onderaan de streep daalde de winst met 33% naar $2,1 mrd. Behalve door hogere loonkosten (+16% naar $4,2 mrd) werd de terugval ook veroorzaakt door een afschrijving van $1 mrd op het verkochte leenbedrijf GreenSky en op enkele vastgoedbeleggingen.



Advies aandeel Goldman Sachs op ‘houden’

Goldman Sachs richt zich nadrukkelijker op investment banking en vermogensbeheer, in plaats van ook op consumentenactiviteiten. Daarmee is de zakenbank heel goed gepositioneerd om te profiteren van een opbloeiend beurssentiment. In afwachting daarvan geldt bij de huidige…