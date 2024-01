Gokpaleis – CashCow.nl

Wat hard daalt, zal ook weer een keer omhoog moeten.

Althans dat geldt voor redelijk gezonde bedrijven. Soms raken aandelen gewoon uit de gratie, omdat beleggers interesse hebben in andere sectoren. Soms is het terecht. Vraagtekens kunnen worden geplaatst bij China Evergrande, (voortbestaan vastgoedbedrijf wankelt, is bedreigend voor dochterbedrijven) een van de aandelen uit mijn selectie die met meer dan 100% zou moeten stijgen om de hoogste koers van de afgelopen 12 maanden te evenaren. Delivery Hero en JET staan ook op lijstje, maar ik zou met een grote boog om deze aandelen heenlopen: geen winst en last van grootheidswaanzin.

Met de resterende 8 zouden beleggers een leuk mandje kunnen samenstellers met kanshebbers. Ik noem dat mandje het gokpaleis, omdat je af en toe ook over de grenzen van het fundamentele moet heen kijken. (Nee, daar horen geen verliesgevende bedrijven bij.)

