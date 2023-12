Gokbedrijf achter BetCity beboet om overtreden antiwitwasregels

Leestijd: 2 minuten

Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de onlinekansspelen van BetCity, heeft een boete van 3 miljoen euro gekregen vanwege het overtreden van de antiwitwasregels. Volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) moeten gokbedrijven hun klanten goed controleren om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, maar hierin is Betent tekortgeschoten. Het gaat om de eerste openbaar gemaakte boete van de Ksa om een dergelijk vergrijp.

Het in Amsterdam gevestigde Betent, dat met BetCity onder meer sportweddenschappen aanbiedt, had samen met andere gokbedrijven vorig jaar al instructies gekregen van de toezichthouder om de controles op orde te brengen. Vervolgens is de Ksa gaan kijken of er sprake van verbetering was. Tussen december vorig jaar en mei dit jaar bleek een groot deel van de beoordeelde klantenonderzoeken bij Betent toch niet aan de eisen te voldoen.

Zo begon Betent vaak pas laat aan zo’n controle, nadat er al grote bedragen vergokt waren….