Goedkeuring van Bitcoin ETF zou prijs naar $150.000 kunnen stuwen

Het beleggingsonderzoeksbureau Bernstein heeft een voorspelling gedaan dat de prijs van Bitcoin tegen 2025 kan stijgen tot $150.000. Dit optimistische perspectief wordt ondersteund door een recente analyse van Gautam Chhugani, een analist bij Bernstein, die in een mededeling aan cliënten aangeeft dat er een aanzienlijke kans is dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) binnen de volgende twee jaar een Bitcoin exchange-traded fund (ETF) zal goedkeuren.

Chhugani verwacht volgens een CNBC-rapport dat de goedkeuring van een Bitcoin ETF mogelijk al in het eerste kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. Deze verwachting is in lijn met de voorspellingen van analisten bij JP Morgan, die de waarschijnlijkheid dat beleggers tegen 10 januari toegang zullen hebben tot een BTC-fonds op 90% schatten.

Bernstein’s ommezwaai

In 2018 beschouwde Bernstein, net als veel andere financiële instellingen op Wall Street, Bitcoin niet als een levensvatbare investeringsoptie….