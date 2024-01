‘Goedkeuring Ethereum ETF kan Bitcoin versus ETH narratief op zijn kop zetten’

De in Singapore gevestigde handelsfirma QCP Capital speculeert in een nieuw rapport over de implicaties van een eventuele Spot Ethereum ETF. Volgens QCP Capital kan dat gigantische koersstijgingen teweegbrengen voor Ethereum en geeft het de munt mogelijk ook een streepje voor in de strijd tegen Bitcoin.

“Wij verwachten dat Ethereum beter blijft presteren dan Bitcoin op de middellange termijn omdat het narratief verspringt naar de Spot Ethereum ETFs”, aldus QCP Capital.

Ethereum beter dan Bitcoin?

In het nieuwe rapport bespreekt QCP Capital ook de aanstormende Bitcoin Halving. Op dit moment moeten we nog ongeveer drie maanden wachten op die (doorgaans) belangrijke gebeurtenis.

“De volgende grote ontwikkelingen voor crypto zijn de Bitcoin Halving (mid-april) en de potentiële goedkeuring van de Spot Ethereum ETFs in mei. In de tussentijd kan de cryptomarkt wat sturing krijgen van macro-economische ontwikkelingen”, aldus QCP Capital.

Het narratief rondom de…