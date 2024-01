Goedkeuring ETF sneller dan verwacht? Een vliegende start voor 2024

2024 is dan eindelijk hier en het lijkt erop dat het jaar erg goed zal beginnen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) staat wellicht op het punt om aanvragen voor een spot Bitcoin ETF goed te keuren. Volgens een recent rapport van Reuters, uitgebracht op zaterdag 30 december, is er een sterk vermoeden dat dit sneller gaat gebeuren dan verwacht.

Eerdere goedkeuring ETF

Eerst stond de datum en mogelijke goedkeuring nog op 10 januari, want dat is ook de deadline. Op deze datum is de SEC namelijk verplicht om het finale besluit bekend te maken over de langverwachte aanvragen van investeringsfondsen zoals ARK Invest en 21Shares.

Een dag voor het rapport van Reuters, dienden bedrijven als BlackRock, ARK Invest en 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton en VanEck allemaal hun laatste wijzigingen in hun S-1 aanvragen in. De SEC had vrijdag als deadline gesteld voor het indienen van de laatste aanpassingen. Deze wijzigingen…