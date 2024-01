Goede voornemens, hoe maak je ze waar?

Het jaar 2024 is begonnen. Velen van ons maken bij het begin van een nieuw jaar allerlei goede voornemens. Meestal om bepaalde (slechte) gewoontes te veranderen. Of om juist nieuwe goede gewoontes te beginnen. Bijvoorbeeld om te gaan sporten. Vaak beginnen we vol enthousiasme aan onze goede voornemens. Maar na verloop van tijd neemt het enthousiasme vaak af en vervallen we weer in onze oude gewoontes. Hoe kan je er nu voor zorgen dat de kans groter wordt dat je je goede voornemens ook daadwerkelijk volhoudt op de langere termijn? In dit blog een aantal tips.

1:) Zorg voor realistische goede voornemens

Maak je goede voornemens realistisch. Wanneer je bijvoorbeeld nu nooit iets aan sport doet is het niet realistisch om in het nieuwe jaar ineens 5 keer per week naar de sportschool te gaan. Wanneer je realistische doelen stelt die je ook echt waar kan maken zal dit je motivatie positief beïnvloeden en houdt je je goede voornemen ook echt vol.

2:) Een motiverende…