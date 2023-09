goed opletten bij afsluiten vast energiecontract

Leestijd: < 1 minuten

Wie een vast energiecontract afsluit moet goed opletten of de prijzen wel onder het energieprijsplafond van de overheid liggen. Dat is bij enkele aanbieders nog niet het geval, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met het energieprijsplafond kwam de overheid huishoudens tegemoet vanwege de flink opgelopen energieprijzen, maar de compensatiemaatregel loopt maar tot eind dit jaar.

“Het prijsplafond houdt midden in de winter op te bestaan, dus dat betekent dat consumenten dan weer gewoon de prijs van hun energiecontract moeten betalen. Omdat huishoudens in de winter meer gas en elektriciteit gebruiken kan dit al snel enkele tientjes tot honderden euro’s per maand schelen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de toezichthouder.

Bij de meeste energieleveranciers zijn de tarieven voor het afnemen van gas en stroom de laatste maanden al verlaagd tot onder het prijsplafond. Maar onderzoek door de ACM wijst uit dat er nog drie…