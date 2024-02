‘Goed dat arbiters ons beschermen’ – Voetbal International

‘Het is altijd fijn als een tegenstander een vroege rode kaart krijgt’, bevestigde De Jong voor de camera’s van ESPN. Heracles-speler Bryan Limbombe moest na een overtreding op de spits snel inrukken. ‘Maar dan nog moet je er voldoende energie in stoppen. Dan is het lekker dat je snel ook 1-0 maakt. We moesten nog 3- en 4-0 maken, kregen ook kansen genoeg, maar vergaten ze af te maken.’