Go Ahead Eagles verstevigt zesde plaats met kleine zege in Friesland

SC Heerenveen heeft de zwaarbevochten zege op Ajax geen passend vervolg kunnen geven tegen Go Ahead Eagles. De vorige werkgever van Heerenveen-trainer Kees van Wonderen pakte in het Abe Lenstra Stadion tien minuten na rust een voorsprong door toedoen van en kwam in blessuretijd via zelfs op 0-2. Dat was ruim voldoende om de drie punten mee naar Deventer te nemen, de ploeg van trainer René Hake verstevigt daarmee de knappe zesde plaats die het bezet in de Eredivisie

Waar Heerenveen een week geleden nog wervelende eerste helft speelde tegen Ajax, was het vanavond bepaald geen spektakelstuk in de eerste helft tegen Go Ahead. De ploeg van Kees van Wonderen had weliswaar het betere van het spel, maar grote kansen bleven uit. Go Ahead werd gedwongen tot verdedigen en het veldspel van de Friezen zag er goed uit, maar de laatste pass ontbrak. Veel verder dan een aantal kleine kansjes voor Pelle van Amersfoort, Luuk Brouwers en Osame Sahraoui kwam Heerenveen niet. De Eagles kregen een…