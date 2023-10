GM haalt alle zelfrijdende taxi’s in VS van de weg

Leestijd: < 1 minuut

Autofabrikant General Motors (GM) heeft aangekondigd tijdelijk een stop te zetten op het inzetten van haar zelfrijdende taxi’s, na een recente schorsing van de vergunning voor deze ‘robotaxi’s’ in Californië. De schorsing werd uitgevoerd door het Department of Motor Vehicles in Californië, nadat bleek dat GM Cruise geen videobeelden had vrijgegeven van een ongeval in San Francisco waarbij een voetganger werd geraakt.

GM Cruise had een vloot van vierhonderd zelfrijdende taxi’s in San Francisco en nog tweehonderd verspreid over Austin, Houston en Phoenix. Tijdens het incident in kwestie, faalde een van de voertuigen in San Francisco om tijdig te remmen voor een voetganger, en reed 6 meter verder terwijl het slachtoffer onder de auto bekneld lag. Ondanks verzoeken, heeft GM Cruise de beelden van het ongeval niet vrijgegeven. Naast de lokale autoriteiten is ook de federale toezichthouder, de National Highway Traffic Safety Administration, een…