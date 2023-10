GM en Honda schrappen plannen voor gezamenlijke EV

Het heeft goed een jaar mogen duren, de samenwerking tussen General Motors en Honda. In april van vorig jaar gaven de autofabrikanten aan dat ze gezamenlijk een serie betaalbare EV’s op de markt gingen brengen. De doelstelling was om miljoenen elektrische auto’s te gaan produceren. Daar gaat helaas niets van terecht komen. Bloomberg rapporteert dat GM en Honda de stekker uit het project hebben getrokken.

“Moeilijk zaken doen”

In gesprek met Bloomberg kondigde Honda CEO Toshihiro Mibe het nieuws aan. GM heeft het bericht later bevestigd. De nieuwe serie EV’s zouden worden gebouwd op het flexibele elektrische voertuigen platform van GM met batterijen van Ultium. Het idee was om de prijs laag te houden en de winst te halen uit massaproductie, maar volgens Mibe blijkt er toch geen brood te verdienen met het concept. “Na een studie van een jaar hebben we besloten dat dit (het ontwikkelen van de serie EV’s) moeilijk zaken doen zal zijn. Dus zetten…