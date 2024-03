Glennis Grace trakteert het internet op wel héél veel inkijk

De carrière van Glennis Grace heeft flink wat klappen opgelopen nadat ze zelf wat hengsten uitdeelde in de lokale Jumbo. Dan zit je als onkruid wiedende zangeres, die gewapend met een schoffel haar taakstraf moest uitvoeren op de begraafplaats, toch even met de handen in het haar. Want hoe krijg je jezelf na zo’n blamage weer op de rit? Gelukkig is er een eeuwenoude truc die ALTIJD zijn vruchten afwerpt: gewoon je bombonella’s uit je bloes gooien!

Zo weet Glennis wat haar nu te doen staat. Vandaag bracht ze een bezoekje aan de kapper en de beelden daarvan heeft ze in haar Instagram Story geplaatst. Maar in dit geval gaat absoluut niemand (nee, ook Rob Peetoom niet) naar haar haren kijken, want madame heeft zorgvuldig haar best gedaan om de aandacht naar haar malse tweeling te trekken. Het is daarom raadzaam om een koud washandje op je voorhoofd te leggen voordat je jezelf waagt aan onderstaand beeldmateriaal.

Enjoy:…