Glennis Grace heeft opnieuw een woedeaanval: ‘Auto’s beschadigd’

Glennis Grace loopt briezend door de straten van Amsterdam. Wat dit keer haar inie minie lontje heeft doen opbranden? Een stel rondslingerende kerstbomen. “Er zijn gewoon auto’s beschadigd!”

Stupidity!

De zingende supermarktschurk is razend. Op Instagram deelt ze een filmpje waarin te zien is hoe weggewaaide kerstbomen verspreid door haar wijk liggen. Daarbij schrijft ze: “Gemeente Amsterdam jullie hadden het perfecte idee om de kerstbomen gewoon ergens in een woonwijk te laten dumpen.”

Glennis vervolgt: “Dit ligt er al twee weken en nu zijn ze een eigen leven gaan leiden door de storm. Er zijn gewoon auto’s beschadigd!!! Wordt het niet eens tijd om hier iets aan te doen? #stupidity”

Schade

De gemeente Amsterdam kan maar beter vandaag nog een opruimdienst inschakelen, voordat Glennis het heft in eigen handen neemt. In dat geval zal de schade niet beperkt blijven tot slechts een stel autootjes.

…