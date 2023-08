Glassnode: September kan goed zijn voor Bitcoin

De mede-oprichters van het crypto-analysebedrijf Glassnode denken dat Bitcoin (BTC) volgende maand een sterke prestatie zou kunnen neerzetten.

Glassnode mede-oprichters Jan Happel en Yann Allemann, die het handle ‘Negentropic’ delen op het sociale mediaplatform X, zeggen dat de momentum-indicator van Bitcoin, de relatieve sterkte index (RSI), bullish signalen afgeeft voor de koning van de crypto’s in de aanloop naar september, dat begint op vrijdag.

Echter, de mede-oprichters waarschuwen dat als Bitcoin onder het sleutelniveau van $25.500 zakt, een opwaartse beweging moeilijk zou kunnen zijn:

“Bitcoin’s Augustus Trends ontcijferen: Wat komt hierna?

Inleiding: Bitcoin’s reis in augustus heeft de aandacht getrokken van de cryptowereld. Zoals een herinnering uit juni 2022, roept de dagelijkse relatieve sterkte index (RSI) vragen op over september. Vragen rijzen over pijn onder $25.500 en het gebrek aan kooporders boven $26.000.

Grafieken en Nu: De…