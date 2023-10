Gio Latooy stelt zijn nieuwe vriendin aan de wereld voor: hallo Lynn Hermanussen!

De bekende YouTuber Gio Latooy staat erom bekend dat hij zijn leven deelt met zijn volgers. Recentelijk heeft hij echter een nieuwe liefde geïntroduceerd, en dit heeft voor flink wat opschudding gezorgd onder zijn fans.

Vaarwel Jade Anna

Het is nog maar kort geleden dat Gio en zijn vorige vriendin (Jade Anna) uit elkaar gingen. Maar zoals het gezegde luidt: het leven gaat door. En voor Gio betekent dit een nieuwe liefde in zijn leven. De gelukkige? Lynn Hermanussen, een 21-jarige Nederlandse schoonheid.

Wie is Lynn Hermanussen?

Lynn is niet zomaar een nieuwe vlam. Ze is een succesvol model met een indrukwekkende aanwezigheid op sociale media. Met een volgersaantal van 170.000 op Instagram, is het duidelijk dat ze haar eigen fanbase heeft. Het koppel onthulde dat hun paden elkaar kruisten in het pittoreske Frankrijk.

‘De Nederlandse Pete Davidson’

Zoals te verwachten hadden de volgers van Gio veel te zeggen over deze nieuwe ontwikkeling. Terwijl…