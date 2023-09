Gigantisch drama treft Emile Ratelband.

Emile Ratelband en zijn ex vrouw Moon van Buuren zijn ten einde raad. Zoontje Emilio (15 jaar) is al vier weken vemist en niemand heeft een idee waar hij kan zijn. Teneinde raad heeft Emile de politie ingeschakeld om hem op te sporen.

Emilio is voor het laatst gezien op 23 augustus j.l. in het Gooise plaatsje Laren en daarna ontbreekt ieder spoor. Wie hem gevonden heeft kan de politie Hilversum bellen op nummer 0900- 8844 of mailen naar [email protected].

Voor degene die hem weet te vinden looft Emile een beloning uit van 5000 euro. Dit is natuurlijk een regelrecht drama voor Emile. “Dit is gewoonweg een nachtmerrie. Ik ben natuurlijk aan het einde van mijn latijn. Elke dag ben ik ermee bezig. Vreselijk gewoon”, laat Emile aan bekendeburen weten.

Bekendeburen vraagt Emilie of hij hierover contact voert met zijn ex vrouw Moon van Buuren? “Nee, zowel Moon als mijn dochter hebben me geblokkeerd. Dat gaat dus niet”. Moon liet al eerder weten aan bekendeburen radeloos te…