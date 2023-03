Top 14 Gezondheidsvoordelen van Seks

Het lijkt misschien gemakkelijk om toe te geven aan het idee dat chocolade en rode wijn goed voor ons zijn, maar veel mensen hebben nog steeds moeite om zich over te geven aan het idee dat seks niet alleen voor het plezier kan worden genoten, maar ook een gezondheidsbevorderende activiteit is.

Onze cultuur heeft lang de houding en overtuigingen gevormd die we hebben over seksualiteit, vooral voor vrouwen. Veel vrouwen groeien bijvoorbeeld op met de boodschap dat seks iets is dat “voor een man” wordt gedaan of “brave meisjes doen dat niet”, boodschappen die je niet aanmoedigen om van je seksualiteit te genieten. Bovendien is seks lange tijd bestempeld als “risicogedrag”, iets dat ongewenste zwangerschap of soa’s kan veroorzaken. De kans is groot dat je je niet herinnert dat er in je lessen gezondheid (als je het geluk had er een te hebben) iets werd gezegd over plezier of de gezondheidsvoordelen van seks.

In een poging om mensen ervan te overtuigen dat het oké is om van seks te genieten, zijn wetenschappers begonnen met het onderzoeken van enkele gezondheidsvoordelen van seks. Het blijkt dat seks niet alleen goed is voor onze relaties en geestelijke gezondheid, die op hun beurt onze lichamelijke gezondheid verbeteren, maar het heeft ook veel directe voordelen voor onze lichamelijke gezondheid. Laten we eens kijken naar de top 15 gezondheidsvoordelen van seks.

1. Seks verbetert de gezondheid van de prostaat

Seks kan de gezondheid van de prostaat verbeteren omdat het helpt bij het legen van de prostaat. Het regelmatig legen van de prostaat is belangrijk om te voorkomen dat er zich urine ophoopt en bacteriën zich vermenigvuldigen, wat kan leiden tot infecties en ontstekingen. Seksuele activiteit kan helpen om de prostaat op natuurlijke wijze te legen en het risico op deze problemen te verminderen. Bovendien kan seksuele activiteit de bloedstroom naar de prostaat verbeteren, waardoor voedingsstoffen en zuurstof beter worden afgevoerd naar de cellen van de prostaat. Dit kan helpen om de gezondheid van de prostaat te ondersteunen en het risico op prostaatkanker te verminderen.

2. Seks versterkt je immuunsysteem

Seks kan ons immuunsysteem versterken omdat het ervoor zorgt dat ons lichaam antilichamen aanmaakt die ons beschermen tegen ziektes en infecties. Tijdens seksuele activiteit komen er endorfines vrij, wat ons immuunsysteem stimuleert en ons helpt om infecties en ziektes te bestrijden. Bovendien kan het hebben van regelmatige seksuele activiteit het aantal witte bloedcellen in ons lichaam verhogen, wat ons helpt om ziekteverwekkers te bestrijden. Dus als je gezond wilt blijven, is het hebben van regelmatige seksuele activiteit een van de vele dingen die je kunt doen om je immuunsysteem te ondersteunen!

3. Seks verbetert onze relaties

Misschien wel een van de sterkste voordelen is dat seks een positieve invloed heeft op onze romantische relaties. Met andere woorden, seksuele tevredenheid en relatietevredenheid zijn sterk met elkaar verbonden, zoveel zelfs dat seksuele tevredenheid gebruikt kan worden als barometer voor relatietevredenheid. Waarom moeten we aandacht besteden aan het belang van seks op romantische relaties? Nou, het bewijs toont aan dat mensen in gezonde romantische relaties over het algemeen minder gestrest zijn, langer leven en sneller genezen bij ziekte.

4. Seks maakt ons gelukkig

De geest en het lichaam zijn nauw met elkaar verbonden. We weten dat een slechte geestelijke gezondheid ons in gevaar brengt voor chronische lichamelijke aandoeningen. Gelukkig is seks geweldig voor onze geestelijke gezondheid. Om te beginnen maakt seks ons gelukkig. Verschillende studies hebben in de afgelopen decennia de correlatie tussen seks en geluk onderzocht. We weten dat de kwaliteit van de seksuele ervaring een van de sterkste voorspellers van geluk is, maar hoe zit het met de kwantiteit? Eén studie vond dat de sterkte van het verband tussen seks en geluk afnam bij één keer per week. Met andere woorden, als mensen zichzelf onder druk zetten om meer dan één keer per week seks te hebben, waren ze niet gelukkiger. Het is waarschijnlijk dat seks ons voor een deel gelukkig maakt door de heerlijke cocktail van neurochemicaliën die vrijkomt. Seks geeft ons een boost van dopamine, serotonine en oxytocine – die ons allemaal een goed gevoel geven.

5. Seks verbetert de slaap

Veel Nederlanders hebben moeite om voldoende te slapen. Dat is jammer, want vermoeidheid kan een van de grootste libidokillers zijn. Maar als je de energie kunt opbrengen, blijkt dat een goede stoeipartij in de lakens je kan helpen sneller in slaap te vallen en de kwaliteit van je slaap te verbeteren.

6. Seks verbetert het geheugen

Seks kan ons geheugen verbeteren omdat het helpt bij het stimuleren van de groei van nieuwe neuronen in onze hersenen. Tijdens seksuele activiteit komen er verschillende hormonen vrij, zoals dopamine en oxytocine, die een positief effect hebben op onze hersenfunctie. Deze hormonen stimuleren de groei van nieuwe neuronen en verbeteren de verbindingen tussen de bestaande neuronen, wat kan leiden tot een beter geheugen. Bovendien kan het hebben van regelmatige seksuele activiteit ook helpen om stress te verminderen, wat een negatief effect kan hebben op onze hersenfunctie en ons geheugen.

7. Seks verbetert de blaascontrole

We onderschatten het belang van een gezonde bekkenbodem, vooral voor vrouwen. Zwakke bekkenbodemspieren dragen bij tot verzakking van het bekkenorgaan, seksuele pijn en incontinentie, vooral bij postmenopauzale vrouwen. Orgasmes zijn een van de beste dingen die je kunt doen voor de gezondheid van je bekkenbodem. Orgasmen bevorderen niet alleen een gezonde bloedtoevoer naar het vaginale weefsel, ze veroorzaken ook sterke, plezierige samentrekkingen van de bekkenbodemspieren, die de kracht en tonus verbeteren.

8. Seks kan je helpen je pijn te vergeten

Seks schijnt te werken als een natuurlijk pijnstillend middel. Het kan moeilijk zijn om in de stemming te komen als je pijn hebt. Maar als je bereid bent het te proberen, kan seks je daadwerkelijk helpen je pijn te vergeten, althans tijdelijk. Dit komt waarschijnlijk door de endorfine die vrijkomt na een orgasme. Endorfine werkt als een natuurlijk pijnstillend middel. Dus sla de ibuprofen over en probeer de volgende keer dat je last hebt van menstruatiekrampen of lage rugpijn een orgasme te krijgen.

9. Seks geeft zin aan ons leven

Goede seks lijkt ons leven ook zinvoller te maken en ons humeur te stimuleren. Uit een studie uit 2017 bleek dat mensen die een positieve seksuele interactie hadden, de volgende dag een beter humeur hadden en ook meldden dat hun leven zinvoller aanvoelde.

10. Seks is goed voor het hart

Hoewel het niet moet worden gebruikt als vervanging voor regelmatige lichaamsbeweging, tonen studies aan dat seks goed is voor de gezondheid van het hart. Mensen van middelbare leeftijd maken zich meestal meer zorgen over activiteiten die kunnen leiden tot een beroerte of hartaanval, maar seks zou niet op je lijstje van zorgen moeten staan. Een onderzoek wees uit dat het onwaarschijnlijk is dat seks tot een beroerte leidt en dat het zelfs hartaanvallen kan helpen voorkomen.

11. Verhoogt de levensduur

Seks kan de levensduur verhogen omdat het verschillende gezondheidsvoordelen biedt die ons lichaam helpen om langer gezond te blijven. Regelmatige seksuele activiteit kan bijvoorbeeld helpen om stress te verminderen, wat een negatief effect kan hebben op onze gezondheid en ons immuunsysteem. Bovendien kan seksuele activiteit de bloedstroom verbeteren, waardoor voedingsstoffen en zuurstof beter naar onze cellen worden getransporteerd, wat kan helpen om onze algehele gezondheid te ondersteunen. Daarnaast kan seksuele activiteit ons helpen om beter te slapen, wat essentieel is voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Al deze gezondheidsvoordelen kunnen ons helpen om langer en gezonder te leven.

12. Verbetert de bloedsomloop

Seks kan de bloedsomloop verbeteren omdat het ons hart laat werken als een soort cardio-training. Tijdens seksuele activiteit versnelt ons hartslag en gaat ons bloed sneller stromen, wat kan helpen om de bloedstroom door ons lichaam te verbeteren. Dit betekent dat er meer zuurstof en voedingsstoffen naar onze cellen worden vervoerd, wat kan helpen om onze algehele gezondheid te ondersteunen. Bovendien kan het hebben van regelmatige seksuele activiteit helpen om onze bloeddruk te verlagen, wat een belangrijke factor is bij het handhaven van een goede bloedsomloop.

13. Verlaagt de bloeddruk

Seks kan de bloeddruk verlagen omdat het ons lichaam helpt om te ontspannen. Tijdens seksuele activiteit komen er verschillende hormonen vrij, zoals oxytocine en endorfine, die ons een gevoel van ontspanning en welzijn geven. Dit kan helpen om de bloeddruk te verlagen en ons hart te laten rusten. Bovendien kan seksuele activiteit ons helpen om stress te verminderen, wat een belangrijke factor is bij het handhaven van een goede bloeddruk. Door regelmatig seks te hebben, kunnen we ons lichaam helpen ontspannen en onze bloeddruk onder controle houden.

14. Verbeterd cognitieve functie

Seks kan de cognitieve functie verbeteren omdat het ons lichaam helpt om verschillende neurotransmitters vrij te maken, zoals dopamine en serotonine. Deze neurotransmitters zijn belangrijk voor het reguleren van ons humeur en ons vermogen om te concentreren. Bovendien kan seksuele activiteit ons helpen om beter te slapen, wat essentieel is voor een goede cognitieve functie. Tijdens de slaap krijgt ons lichaam de kans om te herstellen en te regenereren, wat kan helpen om ons geheugen en onze concentratie te verbeteren.

Zoals je ziet is seks dus goed voor ons!