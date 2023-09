Dit is het Gezin van Arne Slot

Arne Slot is een Nederlandse voetbaltrainer en voormalig professioneel voetballer. Hij is geboren op 17 oktober 1978 in Bergen op Zoom. Als speler was hij een middenvelder en speelde hij voor clubs zoals NAC Breda, Sparta Rotterdam en FC Zwolle.

Na zijn spelerscarrière ging Arne Slot de coaching in en verwierf hij bekendheid als trainer. Hij heeft verschillende coachingsfuncties bekleed bij Nederlandse clubs, waaronder ADO Den Haag en AZ Alkmaar. In 2019 werd hij benoemd tot hoofdtrainer van AZ, waar hij succesvol was in het leiden van het team in de Eredivisie. Slot is sinds juli 2021 hoofdtrainer van Feyenoord.

De Vader van Arne Slot: Een Vergeten Voetbalheld

Hoewel Arne Slot geen bekende ouders heeft, is het wel duidelijk waar hij zijn voetbaltalent vandaan heeft. Jan Ophof, voormalig trainer van Arne Slot, was zijn vader Arend en voetballer bij Bergentheim en omstreken. Hij speelde ook voor het Nederlands amateurelftal.

Het was in die tijd niet zo gewoon om direct voor het betaald voetbal te gaan en vader Slot was net afgestudeerd op de Pabo en besloot daarom onderwijzer te worden.

Later werd de vader van Arne Slot trainer van diverse voetbalclubs in de regio, maar in het dagelijks leven was hij onderwijzer. Als schoolmeester was Arend overal bij betrokken. Schoolvoetbaltoernooien, handbaltoernooien. Noem maar op.

De Vrouw van Arne: Mirjam Slot

Arne Slot is al heel wat jaren gelukkig getrouwd met zijn vrouw Mirjam Slot. Mirjam komt niet graag in de publiciteit, dus is het niet bekend waar ze vandaan komt, hoe ze Arne heeft leren kennen, wat haar opleiding is en wat ze tegenwoordig doet. Mirjam Slot heeft wel sociale media, maar die kanalen zijn afgesloten voor de buitenwereld.

Wat wel bekend is van Mirjam Slot, is dat zij twee kinderen heeft van Arne.

De Kinderen van Arne: Isa en Joep

Samen met Mirjam heeft Arne twee kinderen. Het oudste kind is hun dochter Isa en Joep hun zoon, is twee jaar jonger. Zij waren jong toen hun vader stopte met profvoetbal. Inmiddels zijn ze beide aan het einde van de puberteit.

Isa tennist en Joep voetbalt ook graag. Verder is het leven van de kinderen privé. Arne Slot wordt overal herkend als trainer, maar dochter Isa zou uit zichzelf nooit zeggen dat ze Isa Slot heet. Ze houdt het gewoon bij Isa.