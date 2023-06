Deze 9 Gewoontes Helpen je er Beter uit te Zien!

Een snelle kleine make-up fix kan onze redder in nood zijn op dagen dat we wakker worden met een vermoeide huid, gezwollen ogen en een doffe teint. We moeten toegeven dat het goed voelt als een make-up sessie van 10 minuten je uiterlijk snel positief verandert, maar uiteindelijk is het maar een tijdelijke oplossing.

Dit zette ons aan het denken, wat zijn enkele stappen die we kunnen nemen om ons uiterlijk na verloop van tijd te verbeteren, in plaats van onze onvolkomenheden te verbergen?

Vandaag delen we tips die je uiterlijk radicaal zullen verbeteren, dag na dag. Laten we ze bekijken!

1. Bewegen is een must

De nummer 1 manier om je uiterlijk te verbeteren is om fit te worden. Zie lichaamsbeweging als een must op je to-do lijst en je zult het verouderingsproces vertragen, een mooiere huid krijgen, je zelfvertrouwen vergroten en je bovendien geweldig voelen. Doe ’s ochtends aan lichaamsbeweging en je zult nog meer profiteren door meer vet te verbranden en je dag te beginnen met een endorfine kick. Vroeg zweten stimuleert ook je bloedsomloop, zodat je de hele dag een heldere, stralende huid hebt – een krachtig teken voor vrouwen dat je een viriele, gezonde bedpartner bent.

2. Was je haren niet meer dan één keer per dag

Idealiter was je je haar niet vaker dan een paar keer per week, omdat te veel wassen je haar kan ontdoen van zijn natuurlijke oliën, waardoor het dof en breekbaar wordt. Als je echter regelmatig sport, kun je er niet omheen om je dagelijks te wassen, dus zorg dan voor een intensieve conditioner. Mannen die ’s ochtends niet kunnen sporten, kunnen de shampoosessie overslaan als ze ’s ochtends douchen en het sop pas gebruiken als ze later op de dag sporten.

3. Zorg voor acht uur slaap

In die zeven tot negen uur die je elke dag bewusteloos doorbrengt, herstelt je lichaam zichzelf. Beknibbelen op dit vitale herstelproces zorgt ervoor dat je hele systeem minder efficiënt werkt en de tekenen van slaaptekort zie je het eerst op je gezicht. In feite heb je maar een paar nachten nodig zonder voldoende slaap voordat je eruit gaat zien als een uitgeputte zombie. Als je daarentegen prioriteit geeft aan slaap, zie je er gegarandeerd fris en alert uit en verminder je ook wallen en onflatteuze donkere kringen.

4. Drink acht glazen water per dag

Gehydrateerd blijven houdt je gezond en vermindert het verschijnen van rimpels. Als je langzaam water drinkt in plaats van te stampen, neemt je lichaam het gemakkelijker op. Let ook op je cafeïne- en alcoholinname. Beide stoffen zijn vochtafdrijvend, wat betekent dat ze ervoor zorgen dat je lichaam water gaat afgeven, wat zich kan vertalen in een pasteuze, droge huid en meer zichtbare fijne lijntjes. Compenseer je consumptie van deze dranken door een glas water te drinken voor elk cafeïnehoudend of alcoholisch drankje dat je neemt.

5. Elke ochtend reinigen, hydrateren, oogcrème aanbrengen en lippenbalsem gebruiken

Een basis huidverzorgingsroutine is een absolute must om je uiterlijk te verbeteren. Begin met een milde reiniger, bij voorkeur eentje met 2% salicylzuur om puistjes te verwijderen. Vervolg dit twee tot drie keer per week met een exfoliant om de troep echt uit je huid te halen en dode cellen af te voeren. Breng vervolgens een vochtinbrengende crème met een breedspectrum SPF aan om het vochtgehalte van je huid aan te vullen en veroudering door zonneschade te voorkomen. Breng vervolgens een oogcrème aan en werk van buiten naar binnen naar het midden van je gezicht om de dunne huid in dit gebied te hydrateren en soepel te houden. Smeer tot slot een lippenbalsem met een SPF van 15 op je lippen om ze zacht, glad en kusbaar te houden.

6. Je houding recht maken

Er is niets dat je uiterlijk meer verpest dan afhangende schouders en een gebogen rug… De meesten van ons zitten zo vastgeroest in hun manier van doen dat we nooit een actieve poging doen om onze houding te verbeteren, maar als je eenmaal deze gewoonte aanneemt, zul je je zelfverzekerder voelen en zullen al je outfits er veel beter uitzien. Yoga is een andere geweldige manier om je houding in de loop der jaren recht te krijgen.

7. Vermijd suiker en eenvoudige koolhydraten

Een dieet met veel magere proteïnen, groenten, langzaam verteerbare granen en gezonde vetten vermindert het opgeblazen gevoel in je buik en wallen in je gezicht. Verder zal het vermijden van suiker en eenvoudige koolhydraten een grote bijdrage leveren aan het elimineren of op afstand houden van acne, omdat junkfood, zelfs in matige hoeveelheden, een veelvoorkomende oorzaak is van een onrustige huid.

8. Flos elke dag en laat je tanden elke zes maanden bleken

Voor een mooiere glimlach gaat er niets boven regelmatig flossen, omdat je zo alle lelijke ophopingen tussen je tanden verwijdert. Ga nog een stapje verder met een witmakende kit van de drogisterij, die de kleur van je tanden merkbaar, maar niet bizar lichter maakt. Zorg er wel voor dat je niet vaker dan eens in de zes maanden bleekt, anders kun je gevoelig tandvlees krijgen. Vermijd een week na het bleken producten te gebruiken die vlekken op je tanden kunnen maken, zoals rode wijn, koffie en sojasaus, en poets je tanden zo snel mogelijk als je een foutje maakt.

9.Verschoon je lakens

Vieze kussenslopen zijn een belangrijke reden voor puistjes, dus verschoon je lakens één keer per week om te voorkomen dat je huid in contact komt met poriënverstoppend vuil. Het is vooral belangrijk om schoon beddengoed neer te leggen als je vaak een vrouw in je bed hebt liggen of zelf een vrouw bent, want make-up- en haarproducten van vrouwen kunnen achterblijven op je lakens en vervolgens op je gezicht terechtkomen.