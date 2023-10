‘Gewoon stoppen met betaald voetbal in Nederland. Het kan niet meer’

Marco van Basten heeft ontzettend slechte gevoelens overgehouden aan de gestaakte Klassieker van zondagmiddag. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd volledig ontsierd door wangedrag van de Amsterdamse fans en zal op een later tijdstip moeten worden ingehaald. Van Basten laat duidelijk blijken dat hij moedeloos wordt van het gedrag van verschillende voetbalfans en schetst een duister scenario.

“Je vraagt je wat dit voor nut heeft. Dat er gedoe is rondom Ajax is allemaal duidelijk, maar uiteindelijk is dit het allerslechtste scenario wat je kan bedenken”, begint de oud-prof tijdens Match Of The Day van Rondo. “Wat nu? Je zou bijna zeggen dat we misschien maar moeten stoppen met betaald voetbal in Nederland”, zegt Van Basten vervolgens.



Presentator Wytse van der Goot zet zijn vraagtekens achter de suggestie van zijn collega. “In zijn geheel, bedoel je? Dat is wel een hele extreme vorm van de goede onder de kwade te laten lijden.”…

