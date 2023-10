Gewelddadige Ajax-hooligans trappen hoofdingang in; ME in actie

Het is ook buiten de Johan Cruijff ArenA onrustig na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Hooligans van Ajax trapten tegen de deuren van de hoofdingang aan en zijn de Johan Cruijff ArenA binnengekomen. Een aantal journalisten zit ondertussen opgesloten op de tweede ring.

De ME is met paarden ter plaatse en heeft traangas ingezet; er worden door boze voetbalfans stenen gegooid naar de ME. Het duel tussen Ajax en Feyenoord werd bij een 0-3 tussenstand gestaakt, toen er voor de tweede keer fakkels op het veld terecht waren gekomen.



Hans Kraay junior van ESPN vertelt dat de spelers en trainers voorlopig in de kleedkamers blijven. “Er zijn nogal wat boze supporters die trachten door de hoofdingang naar binnen te komen. Zolang zij trachten binnen te komen, gaat niemand vanuit de kleedkamer naar buiten.”

