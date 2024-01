Gevolgen Bitcoin: Wordt de Spot Bitcoin ETF toch afgewezen?

Voor enige tijd leek het bijna niet mis te kunnen gaan en eigenlijk is het nog steeds wel het geval, maar er ontstaan toch wat meer twijfels. Het is altijd een kwestie van realistisch blijven, mochten de ETFs niet goedgekeurd worden, kan dit zware gevolgen hebben voor de Bitcoin koers ondanks dat de cijfers er nu zo goed voorstaan.

Geen goedkeuring?

Bloomberg-analist Eric Balchunas, die eerder nog een kans van 90 procent aangaf op de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF voor 10 januari, zegt nu dat er nog altijd een kleine kans is dat de Securities and Exchange Commission (SEC) het oh zo populaire beleggingsproduct afwijst. Dat zou de rug pull van het decennium zijn volgens Balchunas. Hier zit niemand natuurlijk nu op te wachten.

“Als we de Spot Bitcoin ETF niet zien in de komende twee weken, dan is het omdat ze meer tijd nodig hebben”, aldus Balchunas tegenover Cointelegraph.

Vetle Lunde, een analist van het crypto-bedrijf K33 Research, schat de kans op een afwijzing van de SEC…