Gevaren van gokken komen aan het licht in docuserie BNNVARA

BNNVARA gaat een docuserie uitzenden in het programma ‘Spuiten en Slikken’ waarin de gevaren van gokken aan het licht worden gebracht. De nieuwe docuserie gaat volgens de CasinoScout website ‘Verslaafd aan Verliezen’ heten. De docuserie, bestaande uit vier afleveringen, kun je vanaf donderdag 21 september kijken via YouTube.

Nieuwe docuserie gepresenteerd door ex-gokverslaafde

De presentator van de nieuwe ‘Verslaafd aan Verliezen’-docuserie, Max Terpstra, heeft problemen met gokverslavingen van dichtbij ervaren. De presentator is zelf verslaafd geweest aan gokken, waarbij de man een flink geldbedrag verloor aan het gokken.

Terpstra geeft dan ook aan dat hij zelf heeft ervaren hoe het voelt om over de eigen grenzen te gaan. In de serie zien we dat Max Terpstra ook langs andere gokkers op bezoek gaat die problematisch gokgedrag vertonen. Daarnaast wordt ook het gokken onder de loep genomen waarom het verslavend kan zijn en hoe de goksites…

Lees verder bij sterrenoptv.nl