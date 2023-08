Top 10 Gevaarlijkste Gevangenissen ter Wereld

Om de lijst van de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld samen te stellen hebben we gekeken naar de meest beruchte gevangenissen die bekend staan om hun geweld en slechte leefomstandigheden.

1. Guantanamo Bay

Guantanamo Bay ligt voor de kust van Cuba en werd in 2002 geopend onder leiding van president Bush. Na de aanslagen van 11 september startte Bush de Oorlog tegen het Terrorisme en opende Guantanamo Bay als militaire gevangenis. De gevangenis heeft veel kritiek gekregen vanwege onbepaalde opsluiting zonder proces en het routinematige gebruik van marteling, waaronder waterboarding en seksueel misbruik. Er zijn ook berichten over verschillende zelfmoorden en zelfmoordpogingen. Onder de regering Obama werd het aantal gevangenen verminderd, maar Guantanamo Bay blijft open. Amnesty International heeft de gevangenis een grote mensenrechtenschending genoemd en beschrijft het als “de Goelag van onze tijd”.

2. Alcatraz

Hoewel Alcatraz al in 1963 werd gesloten, was het berucht in zijn tijd en blijft het een van de meest iconische gevangenissen ter wereld vanwege zijn reputatie en unieke omgeving. De afgelegen en afgezonderde locatie van de gevangenis op het eiland Alcatraz, vlak bij San Francisco, maakte het de perfecte plek om gevaarlijke criminelen met een hoog risico te huisvesten. Er werd gezegd dat het leven in de gevangenis een hel was: veel gevangenen werden gek en pleegden zelfmoord vanwege het meedogenloze geweld en de slechte leefomstandigheden. Het kreeg uiteindelijk de bijnaam “Hellcatraz” vanwege de reputatie en het huisvestte een aantal van de meest beruchte criminelen van die tijd, waaronder Al Capone, Mickey Cohen, Machine Gun Kelly en Robert Stroud, ook wel bekend als de Birdman van Alcatraz.

3. San Quentin Staatsgevangenis

San Quentin, de oudste gevangenis van Californië, werd geopend in 1852 en is nog steeds een van de beruchtste gevangenissen van de Verenigde Staten. Het staat bekend als de dichtstbevolkte dodencel van het land en de New York Times noemde het zelfs “de grootste op het westelijk halfrond”. Sinds 1893 zijn er meer dan 400 mensen ter dood gebracht in San Quentin. Er zaten enkele van de gevaarlijkste mannen van Amerika, waaronder Charles Manson, Richard Ramirez en Richard Chase. De gevangenis is ook erg oud, verouderd en smerig en de gevangenen krijgen er slechte gezondheidszorg.

4. Muhanga Gevangenis

De Rwandese Muhanga Gevangenis, vroeger bekend als de Gitarama Gevangenis, werd gebouwd om slechts 400 gevangenen te huisvesten, maar uiteindelijk zaten er 7.000 gevangenen in. Zoals je je kunt voorstellen zijn de leefomstandigheden in de gevangenis erbarmelijk en veel gevangenen lijden aan gangreen door de smerige accommodaties. Gezien het feit dat ze vaak gedwongen worden om de hele dag op de natte en vieze grond te staan, zijn de complicaties voor de gezondheid talrijk en ernstig. Er zijn zelfs meldingen van kannibalisme. Brigitte Troyon van het Internationale Comité van het Rode Kruis heeft kort en bondig gezegd, citaat: “De omstandigheden hier zijn volstrekt inhumaan.”

5. Carandiru Gevangenis

Carandiru in Brazilië werd gebouwd in 1920 en was ooit de grootste gevangenis van Zuid-Amerika met meer dan 8.000 gevangenen. De gevangenis was berucht vanwege de slechte levenskwaliteit, de welig tierende gezondheidsproblemen en de vele mensenrechtenschendingen. Dit laatste culmineerde uiteindelijk in het bloedbad in Carandiru. De gebeurtenis begon na een voetbalwedstrijd, toen een gevecht tussen twee teams escaleerde in een chaotische gevangenisrel. De militaire politie werd ingeschakeld en richtte een bloedbad aan onder de gevangenen, van wie velen ongewapend waren en gedood werden in verdedigingsposities. Aan het einde van het oproer waren 111 gevangenen dood, doorzeefd met in totaal 515 kogels. Meer dan 60 politieagenten werden veroordeeld voor hun misdaden, maar de processen zijn sindsdien nietig verklaard.

6. ADX Florence

ADX Florence ligt in Fremont County in Colorado en is een supermax gevangenis – één niveau hoger dan maximale beveiliging en huisvest de allerergste criminelen van het land. Deze criminelen zijn vaak extreem gewelddadig en vormen meestal een ernstige bedreiging voor het gevangenispersoneel, andere gevangenen of zelfs de nationale veiligheid. Florence huisvest slechts 359 gevangenen, die elk 23 uur per dag in een kleine betonnen cel zitten. De geestelijke gezondheid gaat vaak achteruit in de cellen en ten minste acht gevangenen hebben in de loop der jaren blijkbaar zelfmoord gepleegd. Tot de meest opvallende gevangenen van de gevangenis behoren de bommenleggers van het World Trade Center in 1993, talloze terroristen met banden met Al-Qaeda, de Boston Marathon bommenlegger, de Unabomber, Terry Nichols van de bomaanslag in Oklahoma City en de Mexicaanse drugsbaron El Chapo.

7. Sabaneta gevangenis

Deze gevangenis in Maracaibo, Venezuela was een extreem gewelddadige gevangenis die functioneerde van 1958 tot 2013. Sabaneta werd gebouwd om slechts 700 gevangenen te huisvesten, maar tegen de tijd dat het gesloten werd in het begin van 2010 zaten er 3.700 gevangenen. De gevangenis werd volledig gerund door de gevangenen zelf, compleet met een hiërarchie van bendes en leiders die bekend stonden als “prans”. Eén van de prans was Mocho Edwin, een man die eind jaren 2000 drievoudige moord had gepleegd. Natuurlijk was er veel geweld in de gevangenis. In 1994 stichtten gevangenen opzettelijk brand en doodden degenen die probeerden te ontsnappen, wat naar verluidt resulteerde in meer dan 150 doden. In 2013 – het laatste jaar dat de gevangenis in gebruik was – werden 69 gevangenen gedood door andere gevangenen.

8. Diyarbakir Gevangenis

Diyarbakir ligt in het zuidoosten van Turkije en is een van de meest onmenselijke gevangenissen ter wereld vanwege het systematische misbruik van gevangenen. De gevangenis is berucht vanwege overbevolking en gevangenen worden vaak onderworpen aan verschillende vormen van marteling, waaronder slaaponthouding, fysieke mishandeling en zelfs een hond die getraind is om in geslachtsdelen te bijten. Mehdi Zana, de voormalige burgemeester van Diyarbakir, die meer dan tien jaar in de gevangenis doorbracht, onthulde dat nieuwe gevangenen in een badkuip vol menselijke uitwerpselen werden gegooid. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het was vooral erg toen Diyarbakir in de jaren ’80 dienst deed als militaire gevangenis, waarbij velen werden gedood door bewakers en tientallen zichzelf van het leven beroofden.

9. Bang Kwang centrale gevangenis

Net ten noorden van Bangkok, Thailand, ligt Bang Kwang Central Prison. Bang Kwang, geopend in 1933, huisvest de executiekamer van Thailand en is berucht vanwege de hoge risico’s en gevaarlijke criminelen. Van oudsher werden gevangenen gedwongen om boeien aan hun benen te laten lassen om ontsnappen te voorkomen, hoewel deze regels in 2013 zijn veranderd. Toch worden de overbevolkte gevangenen allemaal in kleine cellen gepropt en martelingen zijn naar verluidt aan de orde van de dag. Voormalige gevangenen hebben verhalen verteld over bewakers die geesteszieke, oudere en zwangere gevangenen sloegen en over ondervoede gevangenen die elkaar aanvielen om iets van waarde.

10. La Santé Gevangenis

La Santé ligt in Parijs en is allesbehalve een typische gevangenis. Sinds de oprichting in 1867 zijn er verschillende rellen, executies en ontsnappingen geweest. Volgens gevangenisarts Veronique Vasseur hebben gevangenen vaak gezondheidsproblemen door verschillende factoren, waaronder slecht geventileerde cellen en het feit dat ze maar twee keer per week mogen douchen. De leefomstandigheden waren zo slecht in La Santé dat veel gevangenen geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven. Gezien deze omstandigheden vinden we het moeilijk te geloven dat een gevangenis de Franse vertaling van het woord “gezondheid” in haar naam heeft staan.